بالصور.. متبرع سعودى من كفر الشيخ: مصر تقدم لنا تسهيلات لبناء المساجد

افتتح المهندس محمود الشامى رئيس مركز ومدينة الرياض، والعميد رضا سعيد مأمور مركز الحامول، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية الخضرة التابعة لمركز الرياض، بحضور عدد من التنفيذيين، والأشقاء السعوديين.

أكد الشيخ ياسر صالح الحبيشى "سعودى الجنسية"، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الجمعة، أثناء افتتاح مسجد الخضرة، أن عدد المساجد التى ساهم فى بنائها 385 مسجداً فى عدد من المحافظات المصرية، مقدما الشكر للقيادة السياسية فى مصر وزير الأوقاف للتسهيلات التى تقدم لنا لبناء المساجد، مؤكداً إن التسهيلات التى نجدها فى مصر لبناء المساجد لا نجدها فى العديد من الدول.



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