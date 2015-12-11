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"الصحة بغزة": ارتفاع عدد الإصابات بمواجهات حدود غزة إلى 68 إصابة

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"الصحة بغزة": ارتفاع عدد الإصابات بمواجهات حدود غزة إلى 68 إصابة "الصحة بغزة": ارتفاع عدد الإصابات بمواجهات حدود غزة إلى 68 إصابة

> ارتفع عدد ضحايا المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب الشريط الحدودى شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى 68 حالة إصابة بالإضافة إلى شهيد واحد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن إجمالى أحداث قطاع غزة "هى شهيد و68 إصابة منها 58 إصابة رصاص حى و10 اختناق، بالإضافة إلى 20 إصابة بالاختناق عولجت ميدانيا".

وكان القدرة قال فى وقت سابق إن المواطن سامى شوقى ماضى (41 عاما) أصيب بالرصاص الحى فى منطقة الصدر برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب أكثر من عشرين آخرين فى مناطق متفرقة شرق القطاع.

وتشهد الأطراف الشرقية لقطاع غزة مظاهرات كل جمعة، ضمن فعاليات التضامنية مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية.
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