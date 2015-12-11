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العربى يرحب بنتائج الاجتماع الموسع لأطراف المعارضة السورية فى الرياض

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العربى يرحب بنتائج الاجتماع الموسع لأطراف المعارضة السورية فى الرياض العربى يرحب بنتائج الاجتماع الموسع لأطراف المعارضة السورية فى الرياض
رحب الدكتور نبيل العرب، الامين العام لجامعة الدول العربية، بالنتائج الإيجابية التى تم التوصل اليها فى الاجتماع الموسع لفصائل المعارضة السورية برعاية المملكة العربية فى الرياض.

وعبر الامين العام عن تقديره للجهود والمساعى الحميدة التى بذلتها السعودية لإنجاح الاجتماع الذى ضم شريحة واسعة من شخصيات وأطراف المعارضة السورية.

واعتبر العربى ما تم إحرازه من تقدم فى اجتماع الرياض سواء بشأن توحيد رؤية المعارضة تجاه المرحلة الانتقالية او تشكيل هيئة عليا للاشراف على المفاوضات مع النظام يمثل خطوة هامة على طريق تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه فى بيان مجموعة العمل الدولية بفيينا ومساعيها لإطلاق المفاوضات بين والمعارضة استنادا لبيان جنيف الصادر نهاية يونيو 2012.

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