تقى من السرطان وتضبط السكر.. فوائد القرفة لا حصر لها

فوائد القرفة لاحتوائها على الحديد

تعرف على أهم فوائد القرفة الخفية.. تقى من السرطان

فوائد القرفة كثيرة لا يمكن أبدا عدها، فهى أهم التوابل التى تضاف إلى الطعام والحلويات، وفوائد القرفة الخفية أكثر من المعروفة عنها، وذلك لأن عناصرها وفيتاميناتها كثيرة وتعمل على تحسين الكثير من المشكلات التى يعانى منها الجسم، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة.>فوائد القرفة الخفية، ناتجة عن احتوائها على الكثير من الحديد، وهى معلومة لا يعلمها الكثيرون، كما أنها مصدر هام له وللماغنسيوم، كما لا يعلم البعض أن فوائد القرفة الفعالة تنبع من احتوائها على مضادات أكسدة طبيعية بكم هائل يجعلها تقى ضد تأكسد خلايا الجسم.>وأضافت الدكتورة صفاء، أنه من الهام التعرف على أهم فوائد القرفة، للاستفادة القصوى من فوائد القرفة للجسم والصحة:

- الوقاية من مرض السرطان، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن القرفة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الدم.

>- تساعد القرفة فعليا على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

>- تعالج القرفة اضطرابات المعدة كالغثيان والانتفاخ والشعور بالامتلاء وعسر الهضم.

>- تقى من التهابات المفاصل والعظام بشكل كبير

>- تعمل على منع تساقط الشعر وضعفه وتقصفه

>- تخفض القرفة من مستوى الكولسترول فى الدم

>- خفض مستوى الدهون الثلاثية فى الدم أيضا

>- تعمل على تحسين بعض حالات آلام الأسنان

>- علاج آلام الطمث والحيض فالقرفة لها آثار قابضة للرحم عند المرأة فتعمل على إدرار الطمث وكذلك تخفف من الأوجاع المصاحبه له

>- تقوى جهاز المناعة وتعزز مناعة الجسم ودفاعاته

>- باعتبارها مضاد أكسدة طبيعى فهى تحمى من الشيخوخة المبكرة ومشكلاتها