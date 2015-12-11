أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تقى من السرطان وتضبط السكر.. فوائد القرفة لا حصر لها

Google+ Print
تقى من السرطان وتضبط السكر.. فوائد القرفة لا حصر لها تقى من السرطان وتضبط السكر.. فوائد القرفة لا حصر لها
فوائد القرفة كثيرة لا يمكن أبدا عدها، فهى أهم التوابل التى تضاف إلى الطعام والحلويات، وفوائد القرفة الخفية أكثر من المعروفة عنها، وذلك لأن عناصرها وفيتاميناتها كثيرة وتعمل على تحسين الكثير من المشكلات التى يعانى منها الجسم، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة.

فوائد القرفة لاحتوائها على الحديد


>فوائد القرفة الخفية، ناتجة عن احتوائها على الكثير من الحديد، وهى معلومة لا يعلمها الكثيرون، كما أنها مصدر هام له وللماغنسيوم، كما لا يعلم البعض أن فوائد القرفة الفعالة تنبع من احتوائها على مضادات أكسدة طبيعية بكم هائل يجعلها تقى ضد تأكسد خلايا الجسم.

تعرف على أهم فوائد القرفة الخفية.. تقى من السرطان


>وأضافت الدكتورة صفاء، أنه من الهام التعرف على أهم فوائد القرفة، للاستفادة القصوى من فوائد القرفة للجسم والصحة:

- الوقاية من مرض السرطان، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن القرفة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الدم.
>- تساعد القرفة فعليا على تنظيم مستوى السكر فى الدم.
>- تعالج القرفة اضطرابات المعدة كالغثيان والانتفاخ والشعور بالامتلاء وعسر الهضم.
>- تقى من التهابات المفاصل والعظام بشكل كبير
>- تعمل على منع تساقط الشعر وضعفه وتقصفه
>- تخفض القرفة من مستوى الكولسترول فى الدم
>- خفض مستوى الثلاثية فى الدم أيضا
>- تعمل على تحسين بعض حالات آلام الأسنان
>- علاج آلام الطمث والحيض فالقرفة لها آثار قابضة للرحم عند المرأة فتعمل على إدرار الطمث وكذلك تخفف من الأوجاع المصاحبه له
>- تقوى جهاز المناعة وتعزز مناعة الجسم ودفاعاته
>- باعتبارها مضاد أكسدة طبيعى فهى تحمى من الشيخوخة المبكرة ومشكلاتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم