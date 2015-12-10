"فرس النهر " فى زمن الفراعنه لـ / إيمان أبو العنين

أسماء بركة

يَصدر عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع قريباً رواية " فرس النهر" للكاتبة / إيمان أبو العنين بجريدة المواطن الإلكترونية وأوضحت أبو العنين أن الرواية تتحدث عن المراهقين وأضافت أنها مكتوبة في زمن الفراعنة وهى عبارة عن أسطورة في العصر الفرعوني بتؤكد على أهمية الحفاظ على النيل من خلال مغامرة ممتعة ، وستتواجد الرواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 47 والذى سيبدأ يوم 27 يناير 2016 ويستمر حتى يوم 10 فبراير 2016

ويذكر أن الكاتبة / إيمان أبو العنين لها مسلسل أطفال تم تنفيذه على النت ، كما تم تنفيذ 4 قصص قصيرة لها على قناة أهل القرآن ، تحلم بعمل أفلام متحركة لأطفال قامت بتسجيل فكرة لعمل أفلام من عرائس السيراميك المتحركة بأكاديمية البحث العلمي وحصلت على براءة نموذج منفعة رقم - 26775

شبكةعيونالإخبارية

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