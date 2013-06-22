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بدء الجلسة الثالثة لمؤتمر "ما بعد رحيل مرسي".. والخياط: "الإخوان" فشلوا في فهم الشعب

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بدء الجلسة الثالثة لمؤتمر "ما بعد رحيل مرسي".. والخياط: "الإخوان" فشلوا في فهم الشعب بدء الجلسة الثالثة لمؤتمر "ما بعد رحيل مرسي".. والخياط: "الإخوان" فشلوا في فهم الشعب

كتب : أحمد غنيم ومحمد عبد الوهاب منذ 39 دقيقة

انطلقت قبل قليل الجلسة الثالثة لمؤتمر "ما بعد رحيل مرسي"، الذي يُعقد بأحد فنادق القاهرة لمناقشة وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري.

ويشارك في الجلسة الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الدستور ورئيس هيئة سوق المال السابق، والدكتورة دينا الخياط رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار.

وقالت الخياط إن عليها، في أعقاب رحيل الرئيس محمد مرسي، أن تكون ملتزمة بتقديم برنامج اقتصادي يحافظ على معدلات النمو، فضلا عن إعادة النظر في السياسات الضريبية، مؤكدة أن "حزب الحرية والعدالة فشل في أن يتفهم طوال عام كامل أن عدو الشعب الحقيقي هو الفقر والجريمة".

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