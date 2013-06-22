الاثنين.. أصحاب المعاشات يعتصمون بمقر "التأمينات" رفضا لتحديد العلاوة

كتب : وفاء الصعيدى منذ 6 دقائق

قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات تنظيم اعتصام، بعد غد الاثنين، داخل مكتب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بديوان عام الوزارة بالعجوزة اعتراضا على تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها يوليو المقبل بنسبة 10% على شامل المعاش.

وقال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة، في تصريح لـ"الوطن"، إن قرار النقابة جاء في اجتماعها الطارئ قبل قليل لعلمها بصدور قرار رسمي بتحديد العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% دون الإعلان عنه رسميا والتستر عليه لعدم غضب أصحاب المعاشات، مشددا على عدم تنازلهم عن مطلبهم الخاص بأن تكون العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات 20% على الشامل، على أن تتحمل الخزانة العامة 10% وصناديق التأمينات على الـ10% الأخرى.