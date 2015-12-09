ضبط صاحب محل بحوزته طن و300 كيلو دواجن فاسدة بمدينة السلام

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب محل دواجن مجمده، لحيازته كمية من الدواجن الفاسدة فى مدينة السلام.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أجزاء دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ويقوم بيعها للمستهلكين

وبشن حملة على المحل بصحبة لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى تم ضبط صاحب المحل وبحوزته طن و300 كيلو أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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