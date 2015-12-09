البرادعى معلقا على تصريحات دونالد ترامب: رؤية متزايدة تساوى بين الإسلام والعنف

قال الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن العالم ينتفض ضد خطاب الكراهية لدونالد ترامب ، المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، متسائلا: لماذا الصمت العربى الإسلامى؟.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "لماذا نجد رؤية متزايدة تساوى بين الإسلام والعنف وتنظر للمسلمين بعين الشك؟.

وكان دونالد ترامب المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قد طالب فى تصريحات له بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة، وأنه يجب حظر دخول المسلمين بشكل كامل لحين اتخاذ الكونجرس إجراء بهذا الصدد على خلفية حادث إطلاق النار بكاليفورنيا.



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