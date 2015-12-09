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أسامة الأزهرى عن تطبيق الشريعة:"نحن عالة على العالم فى علاج السرطان"

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أسامة الأزهرى عن تطبيق الشريعة:"نحن عالة على العالم فى علاج السرطان" أسامة الأزهرى عن تطبيق الشريعة:"نحن عالة على العالم فى علاج السرطان"
رد الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، على سؤال أحد طلاب جامعة القاهرة حول تطبيق الشريعة فى ، قائلا: "حولوا كل كلمة فى الوحى الشريف لمؤسسة تخدم وتنتج، أحنا عالة على العالم فى علاج السرطان، متسألا "من من المسلمين قدم علاج للسرطان؟".

وقال الأزهرى، "انتبهوا يا شباب فعلى كل دراس فى كليات العلوم والفيزياء، أن يكون شديد الوعى بالعالم ليؤكد قضية الإيمان والألوهية من خلال كشف إعجاز الله فى الكون".

وأضاف الأزهرى، خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع المئات من شباب الجامعات المصرية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة فى جامعة القاهرة مساء اليوم الأربعاء، أن "فلسفات العالم تنتج أسئلة تشكك فى قضية الإيمان، ونحن ننشغل حتى الآن بقضية الحاكمية، متسائلا عن مصالحنا الفكرية التى تنبع من الإسلام وترجع أمة إسلام أمة تحمل الفكر والإيمان للعالم.

وأوضح الأزهرى، أن أول كلمة قالها الله للعالم بسم الله الرحمن الرحيم وتمثل أول قيمة عليا، قائلا: "أشد الناس احتياجا للرحمة عاجلا هو المريض، ولذلك جاء التفكير فى وجود المستشفى لتأصيل الرحمة وإنقاذ المرضى، ومن هنا توليد الصناعات الطبية، وعكف كثيرون حتى كتب ابن النفيس كتابه الشامل فى الطب، فالعقل المسلم الحق هو الذى يعكف على تحويل كل آية فى القرآن الكريم من كلمة لمؤسسة لحضارة".

وأستطرد الأزهرى، قائلا: "يا شباب خلى فى بالك أن داعش زائلة وهذه الصفحة الكئيبة من الإخوان خلال 80 سنة لابد أن تطوى، ولابد من تحويل كل آية فى القرآن لمؤسسة لحضارة ومصر فى الحقيقة إنسان وخصائصه إنسان مصرى منتمى لديه إدارك ووعى بقيمة المكان ثم إنه إنسان قوى حل كل الأزمات التى واجهته على مر التاريخ".

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