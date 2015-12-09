بالصور.. البابا تواضروس يواصل العظات الأسبوعية بكنائس الإسكندرية

واصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلقاء العظات الأسبوعية فى شهر ديسمبر المخصص لكنائس الإسكندرية، حيث ألقى عظة روحية عن فترة صوم الميلاد بكنيسة مارجرجس بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، حول فضيلة "التقارب من الله" مستشهدا بحياة السيدة العذراء مريم التى كانت لا تفارق هيكل الرب .

وأشار إلى أن الحياة الحقيقية للإنسان تعتمد على الجوهر الداخلى المرتبط بالله، مطالبا الأقباط باستغلال فترة الصوم فى الاقتراب من الله، واكتساب فضيلة التواضع، والابتعاد عن شهوات العالم ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية التى تنشر الأشياء الدنسة.



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