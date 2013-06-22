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الغذاء والدواء تصدق على عقار "فيباتيف" لعلاج الالتهاب الرئوى

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الغذاء والدواء تصدق على عقار "فيباتيف" لعلاج الالتهاب الرئوى الغذاء والدواء تصدق على عقار "فيباتيف" لعلاج الالتهاب الرئوى

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الحادى والعشرين من شهر يونيه الجارى استخدام المضاد الحيوى المعروف فيباتيف "Vibativ" لعلاج الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوى المكتسب عن طريق العدوى داخل المستشفى أو جراء استخدام جهاز التنفس الصناعى "ventilator"، والمتسببة فيها بكتيريا المكورات العنقودية "Staphylococcus aureus".

ويحتوى عقار فيباتيف على المادة الفعالة تيلفانسين "telavancin"، وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن المرضى يجب أن يحصلوا على هذا العقار فى حالة إذا لم تجدى الأدوية البديلة الأخرى معهم أى فائدة مادية ملموسة.

وتم التأكد من فاعلية وآمان هذا العقار من خلال تجربتين إكلينيكيتين شملت أكثر من 1500 مريض، وكانت النتائج إيجابية للغاية، فيما كان "الإسهال" هو الأثر الجانبى غير المرغوب الأكثر شيوعاً بين مستخدمى هذا العقار.

وتم التصديق للمرة الأولى على عقار فيباتيف فى عام 2009 الماضى لعلاج الإصابات الميكروبية للجلد الخارجى والداخلى، وتم تسويقه بشكل حصرى لشركة "Theravance" بكاليفورنيا.

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