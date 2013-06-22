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"الوطن" تنشر نص رسالة "تمرد" لـ"كتاب مصر" بعد سحبه الثقة من "مرسي": نشكر موقفكم تجاه النظام الفاشل

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"الوطن" تنشر نص رسالة "تمرد" لـ"كتاب مصر" بعد سحبه الثقة من "مرسي": نشكر موقفكم تجاه النظام الفاشل "الوطن" تنشر نص رسالة "تمرد" لـ"كتاب مصر" بعد سحبه الثقة من "مرسي": نشكر موقفكم تجاه النظام الفاشل

كتب : شريف حسين منذ 7 دقائق

أرسلت حملة "تمرد"، رسالة شكر وتقدير إلى الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب ، وجهت فيها التحية إلى الأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد على الموقف الوطني الذي اتخذوه في جمعيتهم العمومية غير العادية يوم الجمعة، بسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإقالة وزارة هشام قنديل وتشكيل وزارة ائتلافية مؤقتة، ووضع دستور يليق بمصر والمطالبة بحق الشهداء وبمحاسبة المتسببين في إراقة الدماء.

وقالت الرسالة التي وقعها محمد نبوي، عضو اللجنة المركزية لحملة "’تمرد": بالنيابة عن أكثر من 15 مليون متمرد، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكتابنا ومثقفينا باتحاد كتاب مصر على موقفهم الوطني تجاه النظام الفاشل في عموميتكم الطارئة، التي أثبتم فيها أنكم قادرون على الحفاظ على الهوية المصرية.

وأضافت الرسالة: وبالأصالة عن اللجنة المركزية لحركة "تمرد" نؤكد مشروعية قراراتكم، ونسأل الله أن نكون جميعا عند حسن ظن شعب مصر بنا.

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