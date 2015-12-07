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ساعات "آيغنر" الرائعة، صديقتك المفضلة من الصباح حتى المساء!

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الإثنين 07-12-2015 18:02

تقدم دار "آيغنر" Aigner العريقة ابداعات رائعة بشكل دائم فيما يتعلق بمختلف الاكسسوارات الجلدية منها، أو المجوهرات، كما تولي اهتماماً خاصاً بساعات اليد التي مضى لها على ابداعها 50 عاماً وقد أصبحت تشكل اليوم جزءاً أساسياً من هوية الدار الفريدة وهاهي تحتفل الدار بهذا التاريخ المميز وتقدم أجمل تصاميم الساعات.
وتتميز ساعات "آيغنر" Aigner بتصاميمها الرائعة التي تجمع دائماً بين العصرية وبين الأناقة، كما بدقتها العالية في قياس الوقت، اضافة الى جودتها والحرفة الأصيلة التي تستخدف في صناعاتها.
اضافة الى ذلك فان تصاميم ساعات "آيغنر" Aigner مثالية لجميع النساء على مختلف الأذواق، كما أنها مناسبة لجميع المناسبات الرسمية أو الكاجوال. فبامكانك أن تنسيقها مع سروال الجينز وقميص قطني لاطلالة صباحية عصرية، أو مع البدلة الرسمية لاجتماع عمل هام، أو حتى من فستان أنيق لسهرة مسائية فاخرة. وبذلك ستحظين بأسلوب رائع كما أنك ستبقين على علم بالوقت وستنظمين مواعيدك ونهارك المزدحم بطريقة عصرية ورائعة.
شاهدي هنا أجمل تصاميم الساعات الجديدة من دار "آيغنر" Aigner واختاري منها الساعة التي تعجبك لتصبح بعد ذلك صديقتك المقربة والمفضلة أيضاً.

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سيدتي