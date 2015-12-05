فيديو | مفاجأة صادمة جداً لطالبة جامعية ،أثناء تناولها وجبة الطعام من مطعم الجامعة ،شاهد ماذا وجدت

في مفاجأة غريبة لطالبة جامعية تدعى ” لورا ماكجرو” ، قد عثرت على صرصار حي في وجبتها المدرسية أثناء تناولها الطعام في مطعم الجامعة أوكلاهوما.

وتقول الطالبة “لورا” أنها فقدت شهيتها من الطعام بسبب وجود هذه الحشرة تتحرك في كعكة الشيكولاتة الخاصة بها .

وتقول أنها قامت بتصوير فيديو لهذه الواقعة ونشرته عبر حسابه الفيس بوك على الإنترنت ، كما أكدت أنها هذه ليست المرة الأولى التي تعثر فيها على حشرات في الوجبات الجامعية

وقد ذكرت صفحة على موقع تويتر تدعى ” OU Daily” ، أن هناك بعض الطلاب آخرون بالجامعة وجدوا العديد من الحشرات داخل وجباتهم .

كما أن هناك بعض التعفن في الوجبات، وأن هناك بعض الانتهاكات الغذائية التي تحدث في المطاعم ، الموجودة داخل الحرم الجامعي ، وتؤكد بعض التصريحات أن المطاعم فشلت في السيطرة على الحشرات والقوارض.

قالت الطالبة “لورا” ، أن طلاب الجامعة يدفعون المال الكثير ، للتأكد بعدم تعرضهم لهذه المواقف ، وطالبتهم بالتوقيع على عريضة وتقديمها لمجلس الجامعة ، حتى تتمكن من رفع مستوى الوعي ، وتدريب العاملين على تقديم الخدمات الذاتية بجودة عالية.

شبكةعيونالإخبارية

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