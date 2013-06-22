اليوم.. "فابريكا" تقدم "البؤساء" على مسرح الساقية

كتب : محمد أبوضيف السبت 22-06-2013 08:40

تقدم فرقة "فابريكا" المسرحية الغنائية البؤساء على مسرح ساقية الصاوي، اليوم في الثامنة مساءا، والتي قدمت كأول مشروع تخرج من قسم "الأداء الموسيقي" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطالبة نسمة محجوب.

وتعد فابريكا مؤسسة مستقلة تدعم الموسيقى والغناء، كأول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، وتعمل على إزالة الحواجز اللغوية والثقافية بين جمهور الشعب المصري البسيط، وبين فنون المسرح الموسيقي الجاد من أوبرا ومسرح موسيقي.

وقامت فابريكا بترجمة الأعمال العالمية الي اللغة المصرية الدارجة، وتقديم الأعمال بأسلوب مسرحي شيق ومتطور بعيداً عن القوالب البالية، وبدأت "فابريكا" نشاطها عام ٢٠١١ بعرض أوبرا "الناي السحري" للمؤلف النمساوي موتسارت بعد ترجمتها إلي اللغة المصرية.

وكان قد سبق وعرضت "فابريكا" جزء من المسرحية العالمية "البؤساء" على مسرح مترو، خلال حلقة لباسم يوسف.