«الوطن» تكشف: «الرئاسة» عقدت اجتماعاً مع مسئولى الإعلام بالوزارات للترويج لـ«إنجازات مرسى»

موقع «عام من الرئاسة- خطوات وتحديات» يضع منح اسم «السادات» قلادة النيل ضمن إنجازات «مرسى»

كتب : صالح إبراهيم منذ 44 دقيقة

علمت «الوطن» أن مسئولين برئاسة الجمهورية عقدوا اجتماعاً طارئاً مطلع الأسبوع الماضى مع مسئولى ومديرى إدارات الإعلام بالوزارات المختلفة لتجميع بيانات حول أداء كل وزارة وإرسالها إلى الرئاسة بهدف عمل حصر بـ«إنجازات» الرئيس محمد مرسى والترويج لها قبل 30 يونيو.

وقال مصدر مطلع فى مؤسسة الرئاسة لـ«الوطن»، رفض الكشف عن هويته، إن اللقاء الذى أداره السفير عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، تم خلاله توجيه مسئولى إدارات العلاقات العامة والإعلام بالوزارات بالعمل على إبراز «الجوانب الإيجابية» فى الأداء الحكومى، وتعريف الرأى العام بالتحديات القائمة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار عملية «الترويج لإنجازات الرئيس» قبل انطلاق مظاهرات 30 يونيو والدعوة إلى سحب الثقة منه، بهدف التأثير على الرأى العام، خاصة فى ظل الحشد الكبير من جانب المعارضة، والحشد المقابل من قبَل المؤيدين للرئيس.

وفى السياق ذاته، دشنت رئاسة الجمهورية أمس الأول موقعاً إلكترونياً يحمل اسم «عام من الرئاسة- خطوات وتحديات»، استعرض الموقع عدداً من «إنجازات الرئيس» من خلال إلقاء الضوء على القرارات التى أصدرها منذ فوزه بمقعد الرئاسة، من بينها إصدار القرار رقم 242 لسنة 2013، والقرار رقم 371 لسنة 2013، والقرار رقم 163 لسنة 2013، الخاصة بالموافقة على اتفاقيات لتطوير محطات الكهرباء بحلوان وأسوان وإنشاء محطات شمسية، فضلاً عن قرار إنشاء المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج.

كما أورد الموقع ضمن «إنجازات» الرئيس خلال عام مضى قرارات تتعلق بالقوات المسلحة، وهى القرار 235 لسنة 2012 بمنح وسام الجمهورية العسكرى لعلم القوات المسلحة لدورها فى ثورة 25 يناير، والقراران 263 و237 لسنة 2012 بمنح اسم الرئيس أنور السادات «قلادة النيل» ووسام «نجمة الشرف» لقراره التاريخى فى حرب أكتوبر، كذلك منح اسم الفريق سعد الشاذلى قلادة النيل لدوره فى الحرب نفسها، ومنح زيادة استثنائية فى المعاش لبعض ضباط القوات المسلحة المتقاعدين.

وخصص الموقع ركناً لاستعراض ما وصفه بـ«الشائعات والأخبار الكاذبة ضد الرئاسة» والتى جاء من بينها، وفقاً للموقع، ما نُشر حول تسليم الرئيس قلادة رئاسية للشيخ راشد الغنوشى، وزيارة مبعوث إسرائيلى الرئيس ليلة حلفه اليمين، فضلاً عما تم تداوله عن تكلفة صلاة الرئيس والتى قيل إنها تكلف الموازنة 3 ملايين جنيه أسبوعياً.

ووفقاً للموقع، فقد شهدت البلاد عدداً من التحديات خلال العام الذى قضاه مرسى فى منصبه، فى مقدمتها «حملات التشويه» التى بلغت أكثر من 50 حملة، وفقاً لوصف القائمين على الموقع، والدعوة لـ24 مليونية، و7709 وقفات احتجاجية وفئوية.

وحسب الموقع فقد بلغ عدد الضحايا الذين وقعوا منذ يونيو من العام الماضى وحتى الآن «٨٥ شهيداً و4 آلاف و538 جريحاً»، بالإضافة إلى إتلاف ٥٠ سيارة.

ورصد الموقع ما تحقق فى العديد من المجالات ومنها الأمن والسياحة والاستثمار وزيادة الأجور والرواتب والتعيينات الجديدة، حيث زادت الاستثمارات التى تم تنفيذها من 170٫4 مليون جنيه (25 مليون دولار) العام الماضى، إلى 181٫9 مليون جنيه (30 مليون دولار)، كما زادت أعداد السائحين من 8٫2 مليون سائح فى نفس التوقيت من العام الماضى إلى 9٫2 مليون حالياً.