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«جنوب السودان» تدخل معركة المياه بسد جديد على النيل الأبيض

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«جنوب السودان» تدخل معركة المياه بسد جديد على النيل الأبيض «جنوب السودان» تدخل معركة المياه بسد جديد على النيل الأبيض
وزير الرى فى جوبا: هذا حق لبلادنا وليس لمصر مبررات لرفض المشروع

كتب : محمد أبوعمرة ومحمد حسن عامر منذ 15 دقيقة

فى خطوة يمكن اعتبارها «ضربة مائية» جديدة لمصر، قال وزير الرى فى دولة جنوب السودان بول مايوم، إن بلاده لديها خطط لإنشاء سد جديد على النيل الأبيض، وتحديداً على شلالات فولا بمدينة نمولى»، مشدداً على أن «هذا حق مشروع لبلاده، وليس لمصر مبررات لرفض المشروع».

وناشد «مايوم»، فى تصريحات نقلتها وكالة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية أمس، عقب الاجتماع الـ21 لمجلس وزراء دول حوض النيل فى جوبا، والسودان إعادة النظر فى موقفهما من اتفاقية «عنتيبى» الخاصة بتقاسم مياه النيل. فيما تقدمت مصر خلال اجتماعات حوض النيل أمس، بطلب لمناقشة موقف الدول التى وقّعت على «عنتيبى» بشكل منفرد، دون الرجوع إلى باقى دول المجموعة، وتجاهلت الاجتماعات قضية «سد النهضة» تماماً.

من جانبه، قال الدكتور صفوت فانوس، المحلل السياسى السودانى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن تصريحات وزير الرى فى جنوب السودان تأتى فى إطار سعى دولة الجنوب إلى استغلال التوترات الحادثة بين دول منبع النيل ودولتى المصب، من أجل تحقيق مصالحها الأمنية والسياسية». وأوضح أن تصريحات جنوب السودان عن بناء السد ليس فيها جديد، فمن قبل قالوا إن لديهم خططاً، لكن واجهتهم إشكالية التمويل؛ فدولة الجنوب لا تمثل بيئة خصبة لجذب المستثمرين، وهى أيضاً دولة هشة، وكانت مسرحاً للمعارك.

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