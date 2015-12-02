تقدم بدوى عبد اللطيف ومحمد المرشدى بكفر سرنجا فى الدقهلية

أسفرت النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات بقرية كفر سرنجا، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن حصول كل من مرتضي منصور 1221 صوتا وأسامة الشيخ 833 صوتا ونادر عليوة 919 صوتا ومحمد أمين الشريف 754 صوتا ومحمد المرشدى 1042 صوتا وبدوى عبد اللطيف 1301 صوتا وأسامة راضى 780 صوتا وإبراهيم الششتاوى 537 صوتا.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالدقهلية 58 مرشحا لحصد 29 مقعدا ويصوت 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة المنصورة " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس "3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه "3 مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد "مقعدين" - دائرة شربين "مقعدين" - دائرة المنزلة والمطرية "مقعدين" - دائرة منيه النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر "4 مقاعد" - دائرة اجا" مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

تقدم خالد أبو طالب بـ118 صوتا فى لجنة 93 بنادى المرج الرياضى

>

المؤشرات الأولية للجنة 27 بالمعادى: جمال الشريف 217 صوتا وحسين مجاور 82

>

تقدم المرشح محمد طلبة على منافسه بلجنة أبو بكر الصديق بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

>

بعد انتهاء تصويت المرحلة الثانية وبدء فرز الأصوات.. "المصريين الأحرار" الأول.. وفى "حب مصر" تقود الأغلبية فى مجلس النواب.. و"مستقبل وطن" ثانى أكبر الأحزاب فى البرلمان.. و"الوفد" فى المركز الثالث

>

تقدم توفيق عكاشة بلجنة كتامة فى طلخا بـ907 أصوات

>

تقدم مرشحى مستقبل وطن فى لجنة بدائرة منيا القمح بالشرقية

>

محمد حمودة يتفوق على مرشح "المصريين الأحرار" بعد فرز لجنة 65 بقصر النيل

>

تقدم عصام منسى على محمد طلبة فى لجنة مدرسة التقدم بالقنطرة شرق

>