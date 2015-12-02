أخبار ليبيا اليوم.. حفتر ينعى الشهيد "على الثمن" ويؤكد: صامدون

ركزت أخبار ليبيا اليوم على استشهاد قائد غرفة الكرامة على الثمن جراء انفجار لغم أرضى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان إيطاليا استعداده لاستضافه المباحثات الدولية حول ليبيا.>وقال القائد العام للقوات الليبية المسلحة الفريق أول ركن خليفة حفتر، إن الشهيد على الثمن بطل من أبطال ليبيا الشرفاء الذين وقفوا وقفة عز وتقدموا الصفوف فى عملية الكرامة فى مواجهة الإرهاب.

وتناولت أخبار ليبيا تصريحات الفريق حفتر حول الشهيد الذى استمر فى عمله حتى نال الشهادة وهو فى الصفوف الأمامية مع المقاتلين، مؤكدًا أن فقدانه لن يزيد القوات المسلحة الليبية إلا صلابةً وقوة وإصرارًا وصمود على إنجاز ما خرجت من أجله.

يذكر أن قائد غرفة عمليات الكرامة قتل صباح اليوم إثر انفجار لغم أرضى بموقع كان تحت سيطرة تنظيم داعش، بمحور البمبمة بسيدى فرج الذى سيطر عليه الجيش.

فيما أوضحت أخبار ليبيا اليوم أن الحكومة الايطالية أعلنت أن المباحثات الدولية حول مستقبل ليبيا، التى من المزمع أن تستضيفها العاصمة روما أواسط الشهر الجارى، ستكون على غرار طاولة اجتماع فيينا فى الشأن السورى، حيث تجمع الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن والدول الأوروبية الرئيسية الأخرى، إضافة إلى 8-6 من بلدان المنطقة جاء ذلك فى تصريح لوزير الخارجية الايطالى، باولو جينتيلونى من بروكسل، الذى شارك فى اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى (ناتو).