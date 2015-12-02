بالصور.. ضبط 6600 علبة بسكويت مصنعة من خامات رديئة داخل مصنع بدمنهور

شن اليوم رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة مكبرة برئاسة محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية والدكتور طارق فكرى مدير مراقبة الأغذية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى، وإشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، للتصدى لعمليات سوء تخزين السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط (6600) علبة بسكويت بداخل كل علبة عدد (12) باكو من داخل أحد المصانع المخالفة وغير المرخصة (مصانع بير السلم) بمنطقة مركز دمنهور يقوم بتصنيع البسكويت من خامات رديئة ووضع عليها بيانات وهمية منافية للحقيقة بقصد غش وخداع وتضليل المستهلك وتحرر محضر بذلك وقيد برقم 30286 لسنة 2015 جنح مركز شرطة دمنهور وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تمكن مفتش الأغذية محمود شحاتة بالاشتراك مع طاقم الحملة من ضبط بداخل أحد المصانع الخاصة لتصنيع الحلويات الشرقية خامات مستخدمة فى عمليه التصنيع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى شملت (زبيب وملبن وجبنة رومى وزبده صفراء) بإجمالى وزن 55 كيلوجراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم30285 جنح مركز دمنهور لسنة 2015.



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