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ضبط مصريين وسورى وسودانى لمحاولتهم تهريب مبالغ مالية كبيرة للخارج

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ضبط مصريين وسورى وسودانى لمحاولتهم تهريب مبالغ مالية كبيرة للخارج ضبط مصريين وسورى وسودانى لمحاولتهم تهريب مبالغ مالية كبيرة للخارج
أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، 4 محاولات خلال اليوم لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

وأوضح مصدر بالمطار أن الخدمات التأمينية اشتبهت في راكبين مصرييْن وسودانى وسورى متوجهين إلى الإمارات العربية المتحدة والصين والسعودية.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 120 ألف دولار و 170 ألف ريال سعودى، و80 ألف درهم إماراتى بحوزة الركاب.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمنحهم حقهم القانونى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها وتحريز المبالغ الباقية وإحالتهم للنيابة المختصة.

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مصر 365