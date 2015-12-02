البيت الأبيض: ما زالت توجد ثغرة على حدود تركيا وسوريا لم يتم تأمينها

قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة غير راضية عن وجود ثغرة على حدود تركيا وسوريا وإن بعض المناطق لم يتم تأمينها بشكل سليم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال إيرنست للصحفيين أيضا ردا على مزاعم روسيا بأن تركيا تشترى النفط من تنظيم الدولة الإسلامية إنه إذا كانت موسكو قلقة بشأن تمويل الجماعة المتشددة فينبغى أن تتناول الأمر مع الرئيس السورى بشار الأسد.
وقال إيرنست للصحفيين أيضا ردا على مزاعم روسيا بأن تركيا تشترى النفط من تنظيم الدولة الإسلامية إنه إذا كانت موسكو قلقة بشأن تمويل الجماعة المتشددة فينبغى أن تتناول الأمر مع الرئيس السورى بشار الأسد.
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