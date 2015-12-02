أيمن معاز وعبد الحكيم شاهين يتقدمان فى لجان قرية دمليج بالمنوفية

أعلنت اللجنة الفرعية بقرية دمليج التابعة لدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية نتيجة جولة الاعادة وأسفرت النتيجة عن حصول كل من ايمن معازمرشح مستقل على 1237 صوتا وعبد الحكم شاهين مرشح مستقل على 1578 صوتا على المسيدى مرشح حزب المصريين حصل على 1142صوتا أمير الجزار مرشح حزب الوفد الجديد على 237 صوتا

ويتنافس 40 مرشحا فى المنوفية لحصد 20 مقعدا فى 9 دوائر يصوت من خلالها 2 مليون و403 آلاف و141 ناخبا فى 1089 لجنة فرعية بإشراف 523 مركزا انتخابيا.

وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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