صحافة المواطن: انقطاع الكهرباء عن عدد من اللجان بدائرة مطوبس بكفر الشيخ

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء رسالة أكد فيها انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من اللجان فى قرية البصراط وعدد من القرى بدائرة مطوبس بكفر الشيخ، بالتزامن مع إجراء جولة الإعادة بدوائر المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية. مشيرا إلى أن الموظفين باللجان تعمل الأن على مصابيح الهواتف المحمولة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة، لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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