ملف خاص: مشتريات جمالية للمرأة العربية

تُعرف المرأة العربية بجمالها اللافت أين ما تواجدت. وهي تدرك تماماً كيفية اختيار مستحضرات التجميل بما يناسب شخصيتها ويجعلها تبرز جمالها. وعلى الرغم من أن النساء العربيات يشتهرن بحبهن للمكياج، إلا أن هذا لا يعني أبداً أنهن لسن جميلات من دونه. إذ ينفقن مبالغ باهظة للعناية ببشرتهن من حيث التقشير، التفتيح، الترطيب وتجديد الخلايا ليحافظن على شبابها أطول وقت ممكن.

قد يعجبك : مكياج لـ تكبير العين مع Bouba

ما يميز المرأة العربية هو الطريقة التي تحافظ بها على جمالها وشبابها وأنوثتها مع تقدمها في السن. فهي تبدو دائماً واثقة وأنيقة. وهذا، من دون شك، يتطلب منها الكثير من الوقت والمعرفة.

إليك في هذا العدد 1813 من مجلة "سيدتي" أهم مستحضرات التجميل التي تحتاجها المرأة العربية لجمالها، بحسب المكان الذي تعيش فيه، إضافة الى سعر كل مستحضر.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: تَستخدم المكياج يومياً لتخدع الناس بجمالها

مستحضرات تعيد الشباب إلى إطلالتك في عدد سيدتي الجديد

خاص سيدتي: فيديو جمال يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً