أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجلس التنسيق السعودى المصرى يصادق غدا على التعاون العسكرى والاستثمارى

Google+ Print
مجلس التنسيق السعودى المصرى يصادق غدا على التعاون العسكرى والاستثمارى مجلس التنسيق السعودى المصرى يصادق غدا على التعاون العسكرى والاستثمارى
يعقد مجلس التنسيق السعودى المصرى اجتماعه الأول غداً الأربعاء بمدينة الرياض للتصديق على عدد من المحاور المختلفة الجوانب العسكرية والاستثمارية والنقل، فضلا عن الربط الكهربائى بين البلدين.

ويرأس الاجتماع من الجانب السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد وزير الدفاع، ومن الجانب المصرى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) اليوم الثلاثاء أن "المجلس سيبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصرى الموقع فى مدينة الرياض فى الحادى عشر من الشهر الماضى لتنفيذ إعلان القاهرة وذلك لتحقيق تطلعات القيادتين والدفع قدماً بمسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة للشعبين.

ويضم المجلس فى عضويته عدداً من الوزراء والمسئولين المعنيين بالمجالات ذات الصلة الواردة فى إعلان القاهرة.

يذكر ان الاتفاقيات ستكون على عدد من المحاور المختلفة الجوانب العسكرية والاستثمارية والنقل فضلا عن الربط الكهربائى بين البلدين.

ويشار إلى أنه تم التوقيع على وضع حزمة من الآليات التنفيذية فى شهر يونيو الماضى فى مجالات "تطوير التعاون العسكرى والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا فى حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسى والثقافى والإعلامى بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة فى ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التى تفرضها المرحلة الراهنة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020