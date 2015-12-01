حلمى بكر لـ"خالد صلاح": الانتخابات لم تشهد تزويرا ولكن كان بها رشاوى

عبر الموسيقار الكبير حلمى بكر، عن سعادته بإجراء الانتخابات البرلمانية الحالية رغم قلة الإقبال عليها ووجود رشاوى انتخابية بها، وقال:"لم يوجد تزويرا نهائياً"، لافتا إلى أن وقائع الرشاوى الانتخابية تلك التى تم تصويرها ولن تمر مرور الكرام.

وأضاف "بكر" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الغناء له دور خطير فى حياة الشعوب، حيث تعد ثورة 23 يوليو فعل كبير، حدث له رد فعل غنائى لتأييدها ، مضيفاً "وفى حرب 73 قولنا وأنا على الربابة بغنى وكانت رائعة"، مشيرا إلى أن أغنية "وأنا على الربابة بغنى" تعد وطنية وتم استخدامها كأغنية حماسية وقت معركة أكتوبر.

وأوضح الموسيقار الكبير، أن له رأى فى "25 يناير" كمصطلح ثورة، لأنه كان يمكن أن تكون ثورة حقيقية لولا الذين انسدوا بداخلها، ولكن الثورة الحقيقية بمصر هى 30 يونيو ، يوم خروج المصريين للشوارع .

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