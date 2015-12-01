"مجهولون" يعبرون بحرية

كتبت : أسماء بركة

انطلق موقع "مجهولون" الإلكترونى عبر شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك فى أواخر شهر نوفمبر 2015 وفكرته قائمة على نشر الأشخاص المنشورات الخاصة بهم التى يرغبون فى التعبير من خلالها عن الظواهر المحيطه بهم فى المجتمع أو المواقف التى يمرون بها على المستوى الشخصى والاجتماعى والتحدث بحرية دون عائق يمنعهم مع الاحتفاظ بالالفاظ وعدم ذكر الالفاظ النابية أو المسيئة ،وذلك دون الكشف عن هويتهم ومناقشتها مع أخرين ، والجدير بالذكر أن الموقع لاقى اقبال واستحسان لفكرتة من خلال مستخدمى موقع الفيس بوك

شبكةعيونالإخبارية

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