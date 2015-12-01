تعرف على أسباب النحافة.. أهمها اضطراب الغدة الدرقية والنشاط الزائد

النحافة أحد المشاكل التى تؤرق الكثيرين نفسيا خاصة فى حالة النحافة المبالغ فيها لارتباطها بالشكل الخارجى، وهناك بعض العوامل والأسباب التى يتبعها الأشخاص فى حياتهم تساهم بصورة كبيرة فى إصابتهم بالنحافة. النحافة

> حول يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية والنحافة، إن النحافة هى عبارة عن قلة وزن الشخص عن المعدل الطبيعى وفقا للعمر والطول والوزن . أهم أسباب النحافة

> واستكمل د.طايع قائلا: "هناك بعض العوامل الأسباب التى تساهم فى الإصابة بالنحافة وأهمها ":

> 1)اضطراب الغدة الدرقية

> اضطراب نشاط الغدة الدرقية أحد العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالنحافة نظرا لأنها تساهم فى رفع عملية الأيض مما يجعل السعرات الحرارية للطعام يتم حرقها سريعا .

> 2)التغذية الخاطئة

> تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى فقدان الشهية الشخص مثل الشيكولاتة والأطعمة الغنية بالسكريات وكذلك المشروبات الغنية بالكافين مثل القهوة سريعة التحضير.

> 3)النشاط الزائد

> يساهم ممارسة الشخص مجهود ونشاط بصورة كبيرة مثل ممارسة بعض الألعاب الرياضية التى تحتاج لبذل نشاط كبير. نصائح ضرورية

> لذلك ينصح د. طايع فى حالة ملاحظة فقدان الوزن بصورة مبالغ فيها بالذهاب للطبيب المختص لمعرفة سبب خسارة الوزن وكذلك إجراء بعض الفحوصات لتحديد سبب النحافة.

شبكةعيونالإخبارية

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