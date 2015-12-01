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انفجار اسطوانة بوتجاز فى حجرة بجوار لجنة داخل مدرسة مشلة بكفر الزيات

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انفجار اسطوانة بوتجاز فى حجرة بجوار لجنة داخل مدرسة مشلة بكفر الزيات انفجار اسطوانة بوتجاز فى حجرة بجوار لجنة داخل مدرسة مشلة بكفر الزيات
انفجرت مساء اليوم الثلاثاء اسطوانة بوتجاز صغيرة بغرفة البوفية بجوار لجنة رقم 2 داخل مدرسة مشلة الثانوية مركز كفر الزيات فى محافظة الغربية أثناء إعداد خفير المدرسة الشاى، وتم السيطرة على الموقف دون حدوث إصابات أو تأثير على سير العملية الانتخابية.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر

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