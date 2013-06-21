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ما الذي جمع بين نبيل شعيل أبو أصيل وسالم الهندي؟

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ما الذي جمع بين نبيل شعيل أبو أصيل وسالم الهندي؟ ما الذي جمع بين نبيل شعيل أبو أصيل وسالم الهندي؟

يزور بلبل الخليج الفنّان نبيل شعيل دولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير أغنية "يا عسل" من ألبومه الأخير "نبيل 2012"، وهي أولى أغانيه التي يصوّرها بعدسة المخرج أحمد الدوغجي. وقد نشر صورة على صفحته على "تويتر" من كواليس تصوير الكليب. ويتوقع أن تبثّ الأغنية المصوّرة في العيد على الشاشات. وجاء اختياره تصوير هذه الأغنية لأن مشاهديها تجاوز عدهم على اليوتيوب المليون.
واستغلّ نبيل شعيل وجوده في دبي ليزور مع مدير شركة روتانا السيد سالم الهندي الفنان أبو بكر سالم بلفقيه (أبو أصيل)، ونشر صورة تجمعهم في دبي.

إلى ذلك ينجز شعيل تسجيل واختيار أغاني ألبومه الجديد الذي يتوقع أن يصدر في فصل الشتاء المقبل.
ويتوقع أن يطرح شعيل قريباً أغنية "سينغل"، من كلمات وألحان عبد العزيز العبكل، واسم الأغنية وموضوعها دارج في حياتنا اليومية.

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