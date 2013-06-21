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مسيرة بالقليوبية لدعوة أهالي بنها للمشاركة في 30 يونيه

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مسيرة بالقليوبية لدعوة أهالي بنها للمشاركة في 30 يونيه مسيرة بالقليوبية لدعوة أهالي بنها للمشاركة في 30 يونيه

تمرد (27)

 

شهدت مدينة بنها مسيرة حاشدة ضمن فاعليات مؤتمر حملة تمرد بالقليوبية ، بمشاركة المئات من اهالى مدينة بنها والقرى المجاورة احتجاجا على تعيين الدكتور حسام ابو بكر عضو مكتب الارشاد محافظا للاقليم والدعوة للنزول فى 30 يونيو لاسقاط الرئيس وحكم الاخوان .

جابت المسيرة التي تزامنت مع مليونية لا للعنف التى نظمتها الاحزاب الاسلامية بالقاهرة ، شوارع المدينة ومنطقة الكورنيش وتجاوب معها الاهالى الذين اطلقوا كلاكسات السيارات ونظموا مسيرة بالدراجات النارية رافعين اعلام وتمرد حاملين اللافتات التى كتب عليها ” ارحل .. ارحل ” ، ” انتخابات رئاسية مبكرة ” مرددين ” انا مش كافر انا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” اصحى يامرسى صح النوم 30 يونيو اخر يوم ” ، ” ياللى ساكت ساكت لية بعت حقك ولا اية ” ، ” يوم 30 العصر الثورة هتحكم مصر ” ، كما رفعوا صور الزعيم الراحل عبد الناصر مرددين ” عبد الناصر قالها زمان الاخوان مالهمش امان ” ، ” احلق دقنك بين عارك يطلع وشك وش مبارك “.

شارك فى المسيرة ابناء مدينة بنها واعضاء الاحزاب المختلفة وحركات التيار الشعبى والمصريين الاحرار والدستور وحركة كفاية وجبهة الانقاذ .

اكد المشاركون انهم خرجوا لرفض حكم الاخوان ومحاولات اخونة الدولة بما فيها محافظة القليوبية التى تولى قيادتها احد قيادات الاخوان وعضو مكتب ارشاد الجماعة .

فيما لم تشهد مدن المحافظة اى فاعليات او مسيرات لجماعة الاخوان المسلمين او الحركات الاسلامية التى خرج العشرات منها فى سرية تامة للمشاركة فى مليونية رابعة العدوية .
> كما شهدت قرية العمار مركز طوخ مسيرة مماثله جابت القرية للدعوة للحشد ل 30 يونيو .

من جانبها كثفت الاجهزة الامنيه من تواجدها بجميع انحاء المحافظة لتأمين المسيرات و المؤتمرات التى نظمتها حملة تمرد فى بنها وشبرا الخيمة ، وفى بنها كلف اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية اللواء حسام درويش نائب مدير الامن والعميد مجدى راشد مفتش المباحث بتأمين المظاهرات وتنظيمها بما لايعطل المرور او مصالح المواطنين دون التعرض لاى من المنشأت الحكومية والحفاظ عليها .

تمرد

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