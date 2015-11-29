هل نجحت أمل العوضي في اختيار إطلالاتها بالفساتين القصيرة ؟

تهوى الممثلة و المذيعة الكويتية أمل العوضي الإطلالات المبهرجة؛ وهذا ما يفسّر لجوءها المتكرر إلى تصميمات يوسف الجسمي في إطلالات السهرات. ويظهر في الإطلالات اليومية بالفساتين والتنانير القصيرة حسّ العوضي الأنيق، و تعطينا لمحة بسيطة عن أناقتها و قدرتها على التنسيق.

شاركت أمل معجبيها على انستقرام إطلالاتها على مدى هذا العام، وشاهدنا خلالها العديد من الإطلالات الأنيقة و الجذابة بالفساتين القصيرة، كإطلالتها في باريس بفستان فالنتينو Vallentino الوردي ، و إطلالتها بفستان لانفان Lanvin الرائع، الذي نسّقته بطريقة جميلة مع حقيبة هيرميز Hermes الخضراء وحذاء أسود أنيق. و لا يمكن أن ننسى إطلالتها الملكية بفستان أسود تزيّنه طبعات ورود حمراء جذابة في إحدى الصور.

أما في ما يخصّ التنانير القصيرة، فيمكن أن نقول إن التنسيقات الجريئة هي المفضلة عند أمل العوضي، وقد ظهرت في إحدى الإطلالات بالتنورة الجلدية مع القميص الدينم الأزرق، و أكملتها بحذاء رياضي أصفر. وفي إطلالة أخرى ارتدت نظارات شمسية بتصميم لافت، مع إطلالة سوداء بالكامل، كما ظهرت بتنسيقات أنثوية بالتنانير القصيرة، نشاهد بعضها في الصور أعلاه .

شاهدي معنا أجمل إطلالات أمل العوضي بالتنانير و الفساتين القصيرة، و استوحي من تنسيقاتها ما يناسب إطلالتك!