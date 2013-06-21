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متظاهرو "الدفاع" يرفعون صور "السيسي"

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متظاهرو "الدفاع" يرفعون صور "السيسي" متظاهرو "الدفاع" يرفعون صور "السيسي"

كتب : محمد أبو حجر وأحمد غنيم منذ 17 دقيقة

الفريق أول عبد الفتاح

قابل المتظاهرون أمام وزارة الدفاع الجنود الذين يحرسون البوابة بالقبلات والأحضان وحفاوة كبيرة، مؤكدين أنهم يناصرون الجيش وقادته، في الوقت الذي رفع فيه المتظاهرون صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، فضلًا عن صور الرؤساء السابقين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

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