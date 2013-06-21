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أروى تخفق بمفاجأة الفيشاوي في «نوَّرت»

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أروى تخفق بمفاجأة الفيشاوي في «نوَّرت» أروى تخفق بمفاجأة الفيشاوي في «نوَّرت»

استضافت الفنانة والإعلامية أروى في برنامجها «نوَّرت مع أروى»، والذي يعرض على قناة إم بي سي، كلاً من الفنانة الكويتية أمل العوضي، والمطرب السعودي تركي، والفنانة المصرية شيري عادل، والمخرجة اللبنانية رندلى قديح، والفنان المصري فاروق الفيشاوي، والذي أرادت أروى وإدارة البرنامج أن يعدوا له مفاجأة، وهي دخول حفيدته لينا أحمد الفيشاوي إلى الأستوديو.
وبدا الفيشاوي فعلاً سعيداً ومتفاجئاً بوجود حفيدته، وسألتها أروى أسئلة سريعة: من يُدللك أكثر؟ من ينهرك أكثر: والدك أم جدك؟ ثم طلبت منها أن تغني، ولم يعلم الجمهور ما المفاجأة تحديداً! لماذا لم تطلب من لينا بأن تخبر جدها سراً مثلا على الهواء، أو لماذا لم تغنِّ أغنية تهديها له!
يبدو أن الإعلامية أروى اكتفت بوجود الحفيدة كمفاجأة، ونسيت أن تعد لها أسئلة مخصصة، واكتفت بالارتجال الذي لم يجعل للمفاجأة معنى.

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سيدتي