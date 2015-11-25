يديعوت: موظفون بسفارة إسرائيل فى القاهرة متهمون بالاختلاس والرشوة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن النيابة العامة الاسرائيلية قدمت اليوم " الاربعاء" لائحة اتهام ضد مسئولين فى الخارجية الإسرائيلية هما مدير الدائرة الإقتصادية فى الخارجية الإسرائيلية " ابشلوم اشورى" و نائب المحاسب العام في وزارة الخارجية " يهوشاع غباى" تتهمهما بسرقة حوالى 75 الف دولار من خزنة السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

وأضافت الصحيفة أنه إضافة لتلقى رشوة على شكل رحلات استجمام في طبريا وإيلات حصل المسئولون على لحوم بقيمة عشرات ألاف الشيكيلات من احد الجزارين .

وأوضحت الصحيفة أنه جاء في لائحة الاتهام أيضا أن نائب المحاسب العام كان مسئولا عن الأمور المالية اليومية في وزارة الخارجية بما في ذلك دفع مستحقات من يزودون الوزارة بمستلزماتها المختلفة إضافة الى دوره فى إقرار العطاءات وعروض الأسعار التى يقدمها التجار ومزودى الخدمات وتنفيذ العقود المبرمة معهم .

وتتهم النيابة العامة " غباي" بمسح مبلغ 75 الف دولار من حساب السفارة الاسرائيلية في القاهرة التى اخليت عام 2011 وكان بين الاثاث الذى تم اخلائه خزنة تحتوي على 100 آلف دولار وأخذها أحد حراس السفارة وتم فتح الحقيبة التى تحتوى على المال واختفى مبلغ 27ألف دولار .