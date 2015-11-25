محمود سعد مداعبا باسم يوسف"أنت احلويت كدا ليه؟"..والساخر:"سيلكون يابيه"

داعب الإعلامى محمود سعد، الساخر باسم يوسف، قائلًا: "إنت احلويت ليه كده، أنا بحقد عليك"، ليرد "يوسف"، "انت عارف مستحضرات التجميل بقى، وكنت حاطط سيليكون فى مناخيرى يابيه".

وانتقد يوسف فى مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، مع الإعلامى محمود سعد، أداء وسائل الإعلام المصرية، ساخراً: "الإعلام المصرى يؤدى دور مهم لكشف المؤامرات التي تُحاك ضدنا، نازلين شتيمة".

وأضاف:"لما نخلص من المؤامرات، وكل إعلامى يقعد يشتم رئيس الدولة الفلانية وكل واحد قاعد على مصطبة وعايشين جو المؤامرات، لما نخلص من المستوى ده نتكلم على مستوى لتحسين وضع الإعلام المصرى".

وعن تقديمه حفل توزيع جوائز "إيمى" الدولية، فى فندق هيلتون بنيويورك، قال:"بعد أحداث باريس، كلمونى قالولى تحب تغير المقدمة وقالولى تحب تزود حاجة فى الأول وبالفعل غيرنا بعض الحاجات، وأرسلت لهم الجزء الذى سأقوله"، لافتاً إلى أنه سيشارك فى تقديم مهرجان قرطاج.