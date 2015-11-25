بالفيديو.. رئيس تحرير الشروق التونسية: تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى

قال نجم الدين العكارى، رئيس تحرير جريدة الشروق التونسية، إن تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى حاولوا الذهاب إلى سوريا وعادوا إليها، وتتم مراقبتهم.

وأضاف العكارى، خلال لقاء له على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أن هناك قرارات جديدة للمجلس القومى التونسى بانتداب 6 آلاف جندى من الشرطة والجيش خلال السنة المقبلة، ما سيسهم فى التصدى للإرهاب، من خلال إعطاء قوة أكبر للأمن.

وأشار العكارى إلى أن الشعب التونسى كان يتوقع مثل هذه العمليات خاصة أن التهديدات وصلت لبلدان أوروبية أخرى على الرغم من أن المنظومة الأمنية فيها أقوى.