أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. رئيس تحرير الشروق التونسية: تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى

Google+ Print
بالفيديو.. رئيس تحرير الشروق التونسية: تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى بالفيديو.. رئيس تحرير الشروق التونسية: تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى
قال نجم الدين العكارى، رئيس تحرير جريدة الشروق التونسية، إن تونس تحتضن 10 آلاف إرهابى حاولوا الذهاب إلى سوريا وعادوا إليها، وتتم مراقبتهم.

وأضاف العكارى، خلال لقاء له على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامية هبة الغمراوى، أن هناك قرارات جديدة للمجلس القومى التونسى بانتداب 6 آلاف جندى من الشرطة والجيش خلال السنة المقبلة، ما سيسهم فى التصدى للإرهاب، من خلال إعطاء قوة أكبر للأمن.

وأشار العكارى إلى أن الشعب التونسى كان يتوقع مثل هذه العمليات خاصة أن التهديدات وصلت لبلدان أوروبية أخرى على الرغم من أن المنظومة الأمنية فيها أقوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه