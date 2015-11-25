أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن المطار يحبط محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج

Google+ Print
أمن المطار يحبط محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج أمن المطار يحبط محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج
أحبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج، بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

وأفاد مصدر بالمطار أن الخدمات التأمينية اشتبهت فى راكبتين أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة للطيران المتجهة إلى كوانزو وبتفتيشهما عثر بحوزة إحداهما 77 ألف دولار أمريكى، كما عثر بحوزة الأخرى على 40 ألف دولار أمريكى.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعتين وإحالة الراكبتين للنيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية