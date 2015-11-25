أمن المطار يحبط محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج

أحبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح محاولتين لتهريب 117 ألف دولار للخارج، بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

وأفاد مصدر بالمطار أن الخدمات التأمينية اشتبهت فى راكبتين أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى كوانزو وبتفتيشهما عثر بحوزة إحداهما 77 ألف دولار أمريكى، كما عثر بحوزة الأخرى على 40 ألف دولار أمريكى.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعتين وإحالة الراكبتين للنيابة المختصة.