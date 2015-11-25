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إصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق قنا

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إصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق قنا إصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق قنا
أصيب، مساء اليوم، 9 أشخاص إصابات متفرقة فى حادث تصادم ثلاث سيارات "اثنان ملاكى وثالثة أجرة" أمام مجمع الموافق بوسط مدينة قنا .

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود محمد أحمد 40 سنة ومبارك عبد الرحيم محمد 45 سنة ومحمد عبيد محمد 50 سنة وسيد محمود سيد 45 سنة وأحمد محسوب سعيد 35 سنة وصلا ح حسين محمد 36 سنة وجاد السيد محمد 30 سنة ومنصور رضا الضوى 40 سنة وعلى عبيد أحمد 37 سنة بجروح وكسور فى أماكن متفرقة.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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