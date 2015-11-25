تشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان وضبط المسئولين عليه بالإسكندرية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية - قد قامت بغلق وتشميع فيلا بمنطقة كينج مريوط تدار كمركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وضبط المسئولين عنها.

كانت لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور طارق شلبى مدير الإدارة قد تحركت فور ورود معلومات عن وجود فيلا بمنطقة كينج مريوط تدار كمركز غير مرخص لعلاج الإدمان، بأوامر من وكيل الوزارة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إلا أن البلطجية الذين يقومون بحراسة المكان منعوهم من الدخول، فقام وكيل الوزارة بالاتصال باللواء أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية الذى أعطى تعليمات فورية لتتحرك قوة مسلحة من قسم شرطة العامرية بقيادة نائب مأمور القسم، والتى قامت بمصاحبة لجنة العلاج الحر لاقتحام الفيلا بالقوة، حيث تم العثور على 35 مريضا مدمنا محتجزا بالفيلا مع ثلاثة من المعالجين غير المرخصين وعدد من روشتات العلاج ودفاتر متابعة حالة المدمنين، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الحشيش يتم تداولها بين المرضى.

قامت اللجنة بتحريز الروشتات والدفاتر وتشميع الفيلا بالشمع الأحمر، وقامت قوات الشرطة بالقبض على العاملين بالفيلا متلبسين ليتم تحويلهم إلى النيابة بتهم منها إدارة منشاة طبية بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص والاحتجاز القسرى غير القانونى لمواطنين، والاتجار فى المخدرات.

وأوضح حجازى أنه قد أعطى تعليمات باستدعاء أهالى المرضى المدمنين كى يتسلموا مرضاهم حتى لا يتم تركهم فى الطريق دون رعاية، مع تقديم الإرشاد لهم لإدخال مرضاهم أحد مراكز علاج الإدمان الحكومية أو الخاصة المرخصة التى تدار تحت إشراف طبى.