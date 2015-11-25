القبض على متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالى 435 سنة سجن بالإسكندرية

تمكن قبل قليل، فريق من ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية برئاسة العميد رضا ضرغام، رئيس قسم تنفيذ الأحكام، من القبض على متهم هارب من مجموع أحكام 1520 حكما قضائيا بالحبس بإجمالى 435 سنة سجن.

كانت معلومات قد وردت للعميد رضا ضرغام رئيس قسم تنفيذ الأحكام، تفيد بتردد المحكوم عليه على بعض الأماكن بمدينة الإسكندرية ويدعى " سمير . إ . س " 43 سنة " صاحب شركة للهندسة والمقاولات، ومقيم طنطا والهارب من تنفيذ 1520 حكما قضائيا بإجمالى مدة حبس 435 سنة.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وجه بإعداد حملة مكبرة لسرعة ضبط المتهم قادها رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإسكندرية، وشارك فيها المقدم محمد علوانى رئيس وحدة تنفيذ المنتزه أول، بمعاونة الرائد علاء راغب، والرائد شهاب مصطفى بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.



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المتهم



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المقدم محمد علوانى