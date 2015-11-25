"المرأة والتنمية" بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

احتفلت اليوم جمعية المرأة والتنمية بالشراكة مع منظمة كرامة، باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة الـ16 يوما الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، والتى يطلقها العالم كله اليوم حتى يوم 10 ديسمبر.

بدأت الحملة بورشة عمل للمنظمات المجتمع المدنى والإعلاميين عن مسيرة المجتمع الدولى نحو ترسيخ حقوق النساء بداية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومرورا باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيدوا) ومبادئ الاتفاقية وكيف أنها منهج كامل لحقوق النساء وكيفية استخدامها فى المرافعة والمدافعة عن حقوق الأنسان واستخدامها لتحقيق برامج وسياسات تحمى المرأة وتحقق لها المساواة، وكيفية كتابة تقرير الظل وتقديمه فى الأمم المتحدة.

تناول اليوم أيضا، لماذا اليوم يوم عالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وتعريف العنف فى منظمة الصحة العالمية وفى الإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وأشكال العنف وأماكن ممارسته وآليات الحماية الوطنية والدولية منه.