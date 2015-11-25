بالصور..إنشاء سرادق للاحتفال بفوز "هالة أبو السعد" بعضوية مجلس النواب

اقيم سرادق كبير أمام مقر "هالة أبو السعد" عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر حضره عدد كبير من المهنئين من أبناء محافظة كفر الشيخ وعدد من الشعبيين والتنفيذيين .

وكانت قائمة فى حب مصر حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ بدوائرها الثمانية .

وعبرت هالة أبو السعد عن شكرها لأهالى محافظة كفر الشيخ وجميع المحافظات الذين صوتوا لصالح قائمة فى حب مصر مؤكدة أنها ستكون على قدر المسئولية تجاه المصريين خلال ما يجب أن تؤديه فى البرلمان من أعمال متعددة لصالح وطننا .



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