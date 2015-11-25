قوات الأمن السودانية تعتقل أحد زعماء المعارضة

>قال متحدث باسم تحالف المعارضة الرئيسى فى السودان، إن قوات الأمن السودانية اعتقلت أحد شخصيات المعارضة البارزين اليوم الأربعاء، مع عضوين آخرين فى التحالف.

واعتقل صادق يوسف (85 عاما) فى منزله اليوم الأربعاء، وهو من زعماء تحالف قوى الإجماع الوطنى الذى يعارض الرئيس السودانى عمر حسن البشير، واعتقل أيضا عضوان آخران فى تحالف المعارضة.

وقال المتحدث "بعد ظهر اليوم اعتقلت عناصر من الأجهزة الأمنية ثلاثة من زعماء تحالف المعارضة بينهم صادق يوسف." مضيفاً "نشعر بقلق بالغ بشأن صحته لأنه يعانى من عدة أمراض".

وقال المتحدث، إن مكان يوسف غير معروف ولم يذكر على الفور سبب اعتقاله.

والبشير الذى تولى السلطة فى انقلاب عام 1989 متهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور بالسودان.. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية التى يقع مقرها فى لاهاى والتى أصدرت مذكرة اعتقال فى حقه فى عام 2009 .. ونفى الرئيس السودانى ارتكاب أى أخطاء.

ومدد الرئيس البالغ من العمر 72 عاما حكمه فى أبريل نيسان عندما أعيد انتخابه بنسبة تزيد على 94 % من الأصوات بعد ان قاطعت معظم جماعات المعارضة الانتخابات. ودعا إلى حوار وطنى فى أوائل العام الماضى لكن لم يحدث تقدم يذكر. وقاطعت الجماعة التى ينتمى إليها يوسف التصويت والحوار.

ويعانى السودان من أزمة اقتصادية منذ ان انفصل جنوب السودان فى عام 2011 وهو ما حرم الخرطوم من أكثر من 70 فى المئة من إيراداتها النفطية.

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