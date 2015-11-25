مقتل قيادى بـ"داعش" بنيران عراقية بالأنبار ومصرع 29 فى قصف بنينوى

>تمكنت القوات العراقية اليوم الأربعاء، من قتل أمير منطقة "البو دعيج" فى تنظيم (داعش) الإرهابي، ودمرت سيارتين لداعش فى محافظة الأنبار غربى العراق.. كما قتل طيران التحالف الدولى 29 من مسلحى التنظيم فى قصفه لناحية "القيارة" بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال مصدر أمنى بقيادة العمليات المشتركة إن القوات الأمنية قتلت أمير منطقة "البو دعيج" بناء على معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجوده فى المنطقة، وات الأمنية دمرت عجلتين لداعش فى المنطقة نفسها".

وأشار مصدر كردى إلى أن طائرات التحالف الدولى كثفت غاراتها اليوم /الأربعاء/ مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى قرية سلطان عبدالله التابعة لناحية "القيارة"، وأن القصف أدى إلى مقتل 14 إرهابيا بينهم مسؤول صنع العبوات الناسفة المكنى "أبو حور"، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بمواقع التنظيم.

وأضاف: أن الطائرات قصفت مواقع لداعش فى قرية "سفينة"، الواقعة على الطريق الرابط بين القيارة والموصل مما أدى إلى مقتل 15 إرهابيا بينهم قيادات بالتنظيم.

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