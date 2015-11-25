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بالفيديو.. سيد على لـ"عمرو أديب": "أنت مالك بأراء الآخرين..خليك فى حالك"

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بالفيديو.. سيد على لـ"عمرو أديب": "أنت مالك بأراء الآخرين..خليك فى حالك" بالفيديو.. سيد على لـ"عمرو أديب": "أنت مالك بأراء الآخرين..خليك فى حالك"
انتقد الإعلامى سيد على، عمرو أديب بعد هجومه على الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، مؤكداً: "الخطأ بدأ من عمرو أديب، مما أضطر خالد للرد عليه".

وأضاف على عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"،: "لا يحق لأى زميل أن يخرج ويناقش ويقول أن كلام الشخص ده غلط.. أنت مالك خليك فى برنامجك وقول الصح إيه، بدون تجريح للزملاء"، مستطرداً: "جميعنا وقف مع عمرو أديب لما كانت الدولة ضده، وربما أُذيت بسببه رغم أننا زملاء فقط، وعمرو بيلسن عليا شخصيا وبعمل نفسى مش واخد بالى".

وأشار إلى أن الإعلامية لميس الحديدى قالت نفس كلام خالد صلاح، كما أشار إلى أن مشكلة عمرو أديب مع اليوم السابع "شخصية" بعد حصوله على 750 ألف جنيه من اليوم السابع للتعاقد على برنامج ثم تراجعه، وعدم استرجاعه المبلغ للجريدة، بحسب ما أكدت الجريدة.

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