البابا تواضروس فى افتتاح قناة كوجى بشبرا الخيمة:مهمتنا الحفاظ على الهوية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الأربعاء قناة "كوجى" للأطفال ومبنى خدمات مطرانية شبرا الخيمة .

أعرب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية عن سعادته بافتتاح قناة كوجى الكنسية للطفل

>مضيفا خلال الافتتاح :"نحن نعيش فى عولمة على مستوى العالم كله، والعولمة تقضى على الهوية، ومهمتنا كمصريين وكمسيحيين يجب أن نحافظ عليها."

>ورسم البابا خطوطًا عريضة للقناة الجديدة وقال إن لها ثلاثة أدوار، دور أسرى وكنسى و وطنى وقال للقائمين عليها:"تساهمون في تشكيل شخصية إنسان قد يكون له تأثير في العالم فعملكم ليس وظيفة بل هو عمل كبير يحتاج روح الخدمة والابتكار والحياة مع الأطفال".

وتابع البابا:" القناة تبث من مصر وتخدم أطفال في كثير من دول العالم وأحلم أن تكون البرامج شديدة الجاذبية للكبار والصغار و أحلم أن تكون تربوية بالدرجة الأولى تنشئ جيل يحب الوطن".

يذكر أن قداسة البابا كان قد أطلق إشارة بدء بث قناة كوجى في تذكار تجليسه الثالث الأسبوع الماضى، وهى قناة متخصصة للنشء والأطفال تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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