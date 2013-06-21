أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"البدري" و"بكري" و"الفضالي" في تظاهرة بكفر الشيخ استعدادا لـ30 يونيو

Google+ Print
"البدري" و"بكري" و"الفضالي" في تظاهرة بكفر الشيخ استعدادا لـ30 يونيو "البدري" و"بكري" و"الفضالي" في تظاهرة بكفر الشيخ استعدادا لـ30 يونيو
يوسف البدري: "الإخوان" فشلوا في حماية مؤتمرهم بدسوق لأن الشعب يكرههم

كتب : كرم القرشي منذ 15 دقيقة

أعلن يوسف البدري عضو مجلس الشعب "المُحل" عن كفر الشيخ، تنظيم تظاهرة عصر اليوم أمام نادي جمال عبدالناصر بمدينة فوه، بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال، وعدد من أعضاء القوى الثورية بالقاهرة وأهالي كفر الشيخ.

وقال البدري إن مسيرة ستنطلق بعد انتهاء المؤتمر لتجوب فوه رفضا لسياسة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الهدف منها هو الاستعداد لتظاهرات 30 يونيو، يوم الخلاص من نظام الإخوان، بحسب قوله.

وعن اتهام الإخوان له بتأجير بلطجية للتعدي على مؤتمر دسوق الأربعاء الماضي، قال إن "الجميع يعلمون أنني لا أملك مالا لتأجير بلطجية"، مؤكدا أن "شعب دسوق يكره الإخوان"، ومتسائلا: "إذا كانوا لا يستطيعون حماية مؤتمرهم عن طريق حب المواطنين، فلماذا يعقدوه؟"، نافيا أن تكون له علاقة بتلك الأحداث لأنه كان وقتها في عمله بالإسكندرية.

وأكد البدري أن أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة هم من بدأوا بالتعدي على شاب من المنطقة التي عُقد بها المؤتمر، وهو ما استفز المواطنين وحدث ما حدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية