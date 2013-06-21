"البدري" و"بكري" و"الفضالي" في تظاهرة بكفر الشيخ استعدادا لـ30 يونيو

يوسف البدري: "الإخوان" فشلوا في حماية مؤتمرهم بدسوق لأن الشعب يكرههم

كتب : كرم القرشي منذ 15 دقيقة

أعلن يوسف البدري عضو مجلس الشعب "المُحل" عن كفر الشيخ، تنظيم تظاهرة عصر اليوم أمام نادي جمال عبدالناصر بمدينة فوه، بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال، وعدد من أعضاء القوى الثورية بالقاهرة وأهالي كفر الشيخ.

وقال البدري إن مسيرة ستنطلق بعد انتهاء المؤتمر لتجوب فوه رفضا لسياسة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الهدف منها هو الاستعداد لتظاهرات 30 يونيو، يوم الخلاص من نظام الإخوان، بحسب قوله.

وعن اتهام الإخوان له بتأجير بلطجية للتعدي على مؤتمر دسوق الأربعاء الماضي، قال إن "الجميع يعلمون أنني لا أملك مالا لتأجير بلطجية"، مؤكدا أن "شعب دسوق يكره الإخوان"، ومتسائلا: "إذا كانوا لا يستطيعون حماية مؤتمرهم عن طريق حب المواطنين، فلماذا يعقدوه؟"، نافيا أن تكون له علاقة بتلك الأحداث لأنه كان وقتها في عمله بالإسكندرية.

وأكد البدري أن أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة هم من بدأوا بالتعدي على شاب من المنطقة التي عُقد بها المؤتمر، وهو ما استفز المواطنين وحدث ما حدث.